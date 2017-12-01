Фридман: связка Овечкин – Кузнецов неважно играла в обороне, поэтому её разбили

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал недавнее решение главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротца развести по разным звеньям Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, восстановив связку Овечкина и Никласа Бекстрёма.

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«На мой взгляд, Тротц не очень-то и хотел воссоединять Овечкина и Бекстрёма. Он говорил, что они уже делали это и проигрывали. Но сейчас две тройки перестроены, и всё выглядит очень динамично. Одна из причин того, что пары Овечкин – Бекстрём и Кузнецов – Оши останутся без изменений, заключается в том, что два российских форварда, когда играют вместе, не очень хорошо играют в обороне. Но я понимаю, о чём думает Тротц», — отметил Фридман.

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