Голдобин — о дебюте в сезоне НХЛ: не нервничал и пытался сохранять спокойствие

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин оценил свой первый матч в НХЛ в нынешнем сезоне против «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

Голдобин впервые в сезоне вышел на лёд в составе «Ванкувера»

«Чувствую себя великолепно. Всё было здорово. Ноги были свежими, и мы отлично начали матч. Я совсем не нервничал, пытался оставаться спокойным. Я вообще стараюсь не слишком переживать, и это значит, что тренер мне доверяет и хочет посмотреть, на что я способен», – сказал Голдобин в интервью местной газете Vancouver Province.