Липман получит награду Пола Лоика за вклад в международный хоккей

Бывший президент Латвийской федерации хоккея Киров Липман получит награду Пола Лоика за вклад в развитие международного хоккея, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Церемония пройдёт в Копенгагене во время проведения чемпионата мира.

Киров Липман возглавлял федерацию хоккея Латвии с 1993 по 2016 год. За время его руководства сборная Латвии пробилась в элитный дивизион чемпионата мира и дважды отбиралась на олимпийский турнир (2002, 2014). В 2006 году Латвия провела чемпионат мира по хоккею. Более 331 тыс. болельщиков посетили 56 игр на двух главных аренах Риги, и этот успех позволил Риге и Минску получить право на проведение чемпионата мира в 2021 году.

12 апреля 2001 года правительство Латвии наградило его орденом трёх звезд (4-го класса), самой высокой наградой, которую может получить гражданин страны.