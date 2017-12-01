Вей: рад переезду в Астану

Нападающий астанинского «Барыса» Линден Вей рассказал о своих впечатлениях о жизни в Казахстане.

«Мне нужна была смена обстановки. Я провёл много лет между НХЛ и АХЛ, так что захотел попробовать что-то другое – обсудили всё с женой и решились на переезд. Я говорил с парнями, которые играли в «Барысе». Плюс я знал, что в команде есть иностранцы, у них здесь семьи, так что нам в любом случае будет не одиноко. Пока мне всё очень нравится, и я рад, что решился на такие перемены в своей жизни. Конечно, это совсем другая жизнь, я просто не знал, что ожидать. Всё было круто, болельщики великолепно поддержали меня, команду. В Астане живут и североамериканцы, которые переехали в этот город и чувствуют себя как дома. Конечно, у нас с женой не всегда бывает время, чтобы куда-то выбраться, но Астана – просто прекрасный город, в котором есть куда сходить поужинать. У «Барыса» много перелётов, мы посещаем разные страны, много ездим по городам, так что для меня это тоже новый опыт. Очень сильно отличается еда – она в Казахстане очень вкусная, но она другая», — сказал нападающий в интервью газете «Бизнес-Онлайн».

В нынешнем сезоне Вей занимает 2-е место в списке бомбардиров КХЛ с 45 (12+33) очками в 37 играх.