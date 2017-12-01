Гуськов: Анисин может помочь «Динамо» выйти в плей-офф, он повзрослел

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал возвращение в строй нападающего московского «Динамо» Михаила Анисина. Форвард забил гол в первом матче после тяжёлой травмы.

Кабаки и драки остались в прошлом. Анисин вернулся, и случилось чудо Даже хет-трик Конькова потерял свою ценность.

«Конечно, Анисин может помочь «Динамо» выйти в плей-офф, любой игрок сейчас в московской команде, который забивает, — это отличная подмога. Михаил долгое время был травмирован, соскучился по хоккею. Любой игрок, который из-за травмы не выходит на лёд, хочет помочь команде, тем более когда она испытывает проблемы. Для «Динамо» очень и очень важно остаться в зоне плей-офф.

Мне кажется, с каждым годом Анисин взрослеет, соответственно, у человека совершенно другое отношение к своей работе. Михаил бывал во многих ситуациях, думаю, сейчас он пересмотрел своё отношение к хоккею, и проблем с дисциплиной больше не повторится», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Посмотреть видео шайбы Анисина можно на официальном сайте КХЛ.