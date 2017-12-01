СКА заключил контракт с Торесеном

КХЛ на своём официальном сайте подтвердила информацию о подписании контракта СКА с норвежским нападающим Патриком Торесеном. Соглашение рассчитано сроком до конца сезона.

Торесен возвращается в Питер. Из СКА хотят сделать машину для убийств? «Армейцы» никому не намерены отдавать кубок Гагарина.

Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков. В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году являлся капитаном «Сторхамара».

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