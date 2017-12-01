КХЛ назвала лучших игроков ноября

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2017/2018, руководствуясь статистическими показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов ноября в четырех номинациях.

– лучшим вратарем признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), одержавший победы в пяти из 10 проведенных матчей, в том числе две – «на ноль». Голкипер магнитогорского клуба отразил 94,84 процента бросков при коэффициенте надежности 1,79 гола за игру. Его максимальная сухая серия составила 174 минуты 51 секунду (лучший результат среди всех голкиперов Лиги в ноябре).

– лучшим защитником второй месяц подряд признан Никита Трямкин («Автомобилист»), одержавший вместе с командой пять побед в 10 матчах. Защитник екатеринбургской команды набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+9», отметившись дублем в ворота «Северстали». Трямкин нанёс 42 броска по воротам, заблокировал 15 бросков соперников и провёл 28 силовых приёмов (все результаты — лучшие по итогам месяца среди защитников).

– лучшим нападающим признан Зак Бойчак («Слован»), в девяти матчах одержавший вместе с командой пять побед. Форвард словацкого клуба набрал 11 (6+5) очков (лучший результат месяца в Лиге) при показателе полезности «+4». На счету Бойчака дубли в ворота «Амура» и «Витязя», а также победная шайба в поединке с «Куньлунь Ред Стар». На счету нападающего 10 блокированных бросков соперников.

– лучшим новичком признан нападающий Александр Петунин («Динамо» Мск), в семи матчах одержавший вместе с командой шесть побед и набравший в них 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4». 20-летний форвард московского клуба в среднем проводил на льду 14 минут 18 секунд за матч, нанёс 11 бросков по воротам и провёл 6 силовых приёмов.