Альфредссона введут в Зал славы ИИХФ

Бывшие хоккеисты Даниэль Альфредссон и Йеспер Дамгард будут введены в Зал славы Международной федерации хоккея, сообщается на её официальном сайте.

Церемония состоится в Копенгагене во время чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в Дании.

Альфредссон принял участие в пяти Олимпийских играх, включая победный турнир 2006 года. Кроме того, он участвовал в семи чемпионатах мира, выиграв четыре медали (две серебряные, две бронзовые), а также в Кубке мира в 1996 и 2004 годах. В НХЛ на его счету 1246 игр и 1157 (444+713) очков.



Дамгард в составе национальной команды принял участие в 17 подряд чемпионатах мира и был частью поколения игроков, которые вывели сборную Дании в элиту мирового хоккея в 2003 году.