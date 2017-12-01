Болельщики проголосовали за стартовые составы на Матч звёзд КХЛ

Завершено голосование болельщиков за выбор игроков на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в рамках Недели звёзд хоккея в казахстанской столице Астане в январе 2018 года, сообщает официальный сайт лиги.

Голосование проходило с 21 ноября по 1 декабря 2017 года. По итогам голосования любители хоккея определили по четыре игрока (по два защитника и два нападающих) в команду каждого дивизиона.

Дивизион Боброва:



Защитники:

Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн) – 5964 голоса

Дмитрий Калинин («Спартак») – 4153 голоса

Нападающие:

Ээли Толванен («Йокерит») – 5819 голосов

Илья Ковальчук (СКА) – 5598 голосов

Дивизион Тарасова:



Защитники:

Стаффан Кронвалль («Локомотив») – 3453 голоса

Никита Нестеров (ЦСКА) — 1988 голосов

Нападающие:

Кирилл Капризов (ЦСКА) – 3768 голосов

Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») – 2480 голосов

Дивизион Харламова:

Защитники:

Андрей Марков («Ак Барс») — 3501 голос

Крис Ли («Металлург» Мг) – 3331 голос

Нападающие:

Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 4238 голосов

Владимир Ткачёв («Ак Барс») – 2614 голоса

Дивизион Чернышёва:



Защитники:

Кевин Даллман («Барыс») – 2995 голосов

Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 2759 голосов

Нападающие:

Найджел Доус («Барыс») — 4289 голосов

Линус Умарк («Салават Юлаев») – 2483 голоса

По правилам голосования болельщики могли выбрать не более двух игроков от одного клуба. В случае, когда по общей сумме голосов было отобрано три и более игроков от одного клуба, в стартовый состав от него попадало два первых хоккеиста, набравших наибольшее количество очков.

Первый этап голосования завершён. Теперь своё мнение выскажут журналисты, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.