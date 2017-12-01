Болельщики проголосовали за стартовые составы на Матч звёзд КХЛ

Завершено голосование болельщиков за выбор игроков на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в рамках Недели звёзд хоккея в казахстанской столице Астане в январе 2018 года, сообщает официальный сайт лиги.
Голосование проходило с 21 ноября по 1 декабря 2017 года. По итогам голосования любители хоккея определили по четыре игрока (по два защитника и два нападающих) в команду каждого дивизиона.
Дивизион Боброва:
Защитники:
Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн) – 5964 голоса
Дмитрий Калинин («Спартак») – 4153 голоса
Нападающие:
Ээли Толванен («Йокерит») – 5819 голосов
Илья Ковальчук (СКА) – 5598 голосов
Дивизион Тарасова:
Защитники:
Стаффан Кронвалль («Локомотив») – 3453 голоса
Никита Нестеров (ЦСКА) — 1988 голосов
Нападающие:
Кирилл Капризов (ЦСКА) – 3768 голосов
Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») – 2480 голосов
Дивизион Харламова:
Защитники:
Андрей Марков («Ак Барс») — 3501 голос
Крис Ли («Металлург» Мг) – 3331 голос
Нападающие:
Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 4238 голосов
Владимир Ткачёв («Ак Барс») – 2614 голоса
Дивизион Чернышёва:
Защитники:
Кевин Даллман («Барыс») – 2995 голосов
Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 2759 голосов
Нападающие:
Найджел Доус («Барыс») — 4289 голосов
Линус Умарк («Салават Юлаев») – 2483 голоса
По правилам голосования болельщики могли выбрать не более двух игроков от одного клуба. В случае, когда по общей сумме голосов было отобрано три и более игроков от одного клуба, в стартовый состав от него попадало два первых хоккеиста, набравших наибольшее количество очков.
Первый этап голосования завершён. Теперь своё мнение выскажут журналисты, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.