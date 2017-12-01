Тривино остаётся в усть-каменогорском «Торпедо»

Канадский нападающий Кори Тривино пока остаётся в усть-каменогорском «Торпедо». Клубу удалось договориться с «Барысом» о продлении срока его пребывания в команде ВХЛ, и канадец поиграет за «Торпедо» в текущей домашней серии, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Напомним, ранее появилась информация, что форвард будет вызван в расположение «Барыса».

«Барыс» вернёт нападающего Тривино из ВХЛ

Тривино провёл 15 матчей регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги текущего сезона, набрав 7 (2+5) очков. Показатель полезности форварда составил «+2».