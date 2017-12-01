В хоккейный школах России прошёл флешмоб «Мы хотим на Олимпиаду»

В хоккейный школах России проходит флешмоб «Мы хотим на Олимпиаду», сообщается в группе «Мы хотим на Олимпиаду!» в социальной сети "ВКонтакте".



Хоккейные школы России присоединились к интернет-флешмобу «Мы хотим на Олимпиаду». Акция направлена на поддержку хоккейной сборной России. Более 100 детских команд по всей стране отправили послание в адрес людей, принимающих решение об участии российской сборной, хором сказав фразу «Мы хотим на Олимпиаду!».

5 декабря Международный олимпийский комитет должен принять решение о допуске России к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Напомним, 29 ноября Совет ИИХФ отправил письмо в МОК с просьбой разрешить участие хоккейной сборной России в ОИ-2018.

В акции приняли участие Санкт-Петербург, Череповец, Челны, Барнаул, Тамбов и другие города России.