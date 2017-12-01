Матч детских команд в Свердловской области закончился массовой дракой

Матч между детскими командами 2007 года рождения «Югра» и «Тюменский Легион» на турнире «Уральский вызов – 2017» в посёлке Курганово Свердловской области закончился массовой дракой. Видео инцидента было опубликовано в YouTube.



Матч состоялся 29 ноября и завершился победой «Тюменского Легиона» со счётом 5:3. После финальной сирены двое соперников начали драку, которую прервали судьи. Однако через несколько секунд началась ещё одна драка, которая переросла в массовую потасовку.

Видео можно посмотреть в YouTube.