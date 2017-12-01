Дацюк пропустит матч СКА с «Йокеритом» на открытом воздухе

СКА отправился на выезд, в рамках которого проведёт четыре встречи, в том числе первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе, который состоится в Хельсинки 2 декабря. В поездку с командой не отправился Павел Дацюк, который продолжает восстанавливаться после операции.

СКА представил форму на матч с «Йокеритом» на открытом воздухе

4 декабря СКА сразится в Нижнекамске с «Нефтехимиком», 6 декабря – в Казани с «Ак Барсом», а завершится гостевая серия 8 декабря игрой с ХК «Сочи». В Хельсинки отправились следующие игроки:



Вратари: Игорь Шестёркин, Микко Коскинен, Сергей Коробов.



Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли, Егор Яковлев.



Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Патрик Торесен, Вадим Шипачёв, Сергей Широков.

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