Ветераны «Спартака» возложили цветы на могилу Всеволода Боброва

Ветераны «Спартака» собрались на Кунцевском кладбище столицы у могилы Всеволода Боброва. 1 декабря ему бы исполнилось 95 лет.



Александр Якушев, Виктор Криволапов, Александр Мартынюк, Валерий Фоменков возложили цветы к памятнику замечательного спортсмена и тренера, под руководством которого красно-белые выиграли второе в своей истории золото чемпионата СССР в 1967 году. Легендарные хоккеисты вспоминали многочисленные истории, связанные с работой в «Спартаке» Всеволода Боброва, отмечали его прекрасные человеческие качества, которые помогли создать в команде удивительно тёплую дружескую атмосферу.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Спартака».