6 школьников предстанут перед судом после массовой драки в матче в США

В марте 2017 года в четвертьфинальном матче на турнире школьных команд «Флайерз Кап» между «Ридли Рейдерс» и «Сентрал Бакс Уэст Бакс» произошла массовая драка.



В концовке третьего периода при счёте 7:1 в пользу «Уэст Бакс» шестеро игроков «Ридли» начали избивать соперников. Полиция начала расследование, а недавно игрокам предъявили обвинения в нападении и заговоре с целью нападения. Пятеро из них уже достигли 18 лет, а один юноша будет отвечать перед судом как несовершеннолетний. Об этом сообщает NBC Philadelphia. Один из хоккеистов «Уэст Бакс» после инцидента был доставлен в больницу, ему нанесли травмы, не угрожающие жизни.



«Игроки «Ридли» понимали, что их сезон закончен, и они хотели нанести сопернику максимально возможный ущерб», — заявил прокурор Джон Грэйдел.

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