Вестерлунд: не знаю, что в «Салавате» кризис, у нас царит атмосфера доверия

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал об атмосфере в команде после победы в матче с «Ак Барсом» (1:0), которая стала второй за последние восемь игр.



«После выездного дерби в Казани в клубе царит атмосфера доверия, мы — команда. Победа в «зелёном дерби» позволила нам всем вместе вырасти, она придала нам веры в то, что мы хорошая команда и можем выигрывать. У нас в команде хорошие игроки. Главное, чтобы мы начали играть вместе, как команда.



В клубе кризис? Я не знаю об этом. У нас в команде хорошая атмосфера. Я стал более требовательным к хоккеистам, вы можете спросить, что они чувствуют. Мы сделали изменения. У хорошей хоккейной команды должна быть хорошая оборона и нападение. Игроки могут играть в нападении, у нас разработано много тактических приёмов. Игроки должны забивать, но в то же время помнить об обороне. Я считаю, что сейчас главное не то, как выигрывать, а просто выигрывать любой ценой, чтобы отобраться в плей-офф», — цитирует Вестерлунда Today News Ufa.

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