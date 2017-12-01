Дрегер: «Эдмонтон» готов обсуждать обмен Слепышева

Хоккейный инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что «Эдмонтон Ойлерз» готов обсуждать обмен таких игроков, как Антон Слепышев или Дрейк Каджула. Команда, занявшая в прошлом сезоне четвёртое место в Западной конференции, в настоящий момент находится на третьем месте с конца в общей таблице.

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«Очень маловероятно, что генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли собирается предпринимать нечто такое же драматичное, как сделка между «Анахайм Дакс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Но Чиарелли дал знать, что хочет совершить менее громкий обмен и готов обсуждать сделку с участием определённых игроков, таких как Каджула, Хайра или Слепышев», — цитирует Дрегера TSN.

23-летний Слепышев был задрафтован «Эдмонтоном» в 2013 году, а дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16. В текущем чемпионате он провёл 11 матчей, набрав 2 (1+1) очка, а всего в лиге на его счету 13 (5+8) баллов в 65 играх.

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