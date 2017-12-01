НХЛ назвала лучшего новичка ноября

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»Брок Бисер признан лучшим новичком ноября в НХЛ.



Он стал лучшим снайпером месяца, забросив 11 шайб в 15 матчах, а также сделал пять результативных передач.



Бисер обошёл форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзала, который набрал 17 (3+14) очков в 12 матчах, нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Алекса Дебринкэта (14 (10+4) очков в 13 играх), центрфорварда «Колорадо Эвеланш» Алекса Керфута (11 (5+6) баллов в 12 матчах) и нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишира (11 (3+8) очков в 14 матчах).



В октябре лучшим новичком был признан игрок «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер.