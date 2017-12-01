Лафонтейн: расширил бы канадскую площадку, это заставит игроков думать дважды

Известный американский хоккеист, член Зала славы Пэт Лафонтейн считает, что хоккейные площадки в Северной Америке надо увеличить в ширину. В настоящий момент в НХЛ играют на площадках размером 60 на 26 метров, в то время как в Европе используют широкие арены – 60 на 30 метров.



«Я бы сделал гибридную площадку. Наш вид спорта в большой степени международный, но также и североамериканский. В Европе площадки — 60 на 30 метров, здесь – 60 на 26. Я бы сделал что-то среднее. Ребята сейчас габаритнее, быстрее и сильнее. Игра стала феноменальной и очень быстрой. Лишние два с небольшим метра заставят форварда или защитника дважды думать, прежде чем что-то делать, потому что всегда будет дополнительное место для прохода. Для меня, как для полевого игрока, это лишнее пространство играет большую роль. Думаю, 30 метров – слишком широко, я бы хотел, чтобы размер сделали 28 метров», — цитирует Лафонтейна ESPN.