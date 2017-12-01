Вратарь Мазанец расторг контракт со «Слованом» и хочет вернуться в НХЛ

«Слован» и вратарь Марек Мазанец расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



На официальном сайте клуба сообщается, что в последние дни к голкиперу проявляли интерес несколько клубов, включая НХЛ. После нескольких бесед с Мазанецом и его агентом руководство согласилось расторгнуть действующее соглашение.



«Слован» решает вратарский вопрос, в ближайшие часы к команде присоединится голкипер с опытом в КХЛ и других европейских чемпионатах. Новичок отправится с командой на выезд», — говорится в заявлении клуба.



Мазанец перешёл в «Слован» перед стартом текущего сезона, до этого выступал в системе «Нэшвилл Предаторз». Агент хоккеиста Михал Шивек сообщил, что Мазанец собирается вернуться в НХЛ.



«Мы ведём переговоры с клубом НХЛ, вероятнее всего, Марек вернётся за океан. Он принял решение и хотел бы продолжить карьеру там», — цитирует Шивека Hokej.cz.