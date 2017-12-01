ЦСКА крупно обыграл «Амур», продлив серию побед до семи матчей

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:0, «армейцы» продлили серию побед до семи матчей.

10 летних трансферов КХЛ, которые уже стали успешными Лучшие летние трансферы. Некоторые из них воспринимались скептически.

В первом периоде Кирилл Капризов вывел «армейскую» команду вперёд, а во второй двадцатиминутке Андрей Кузьменко удвоил преимущество. Вскоре Максим Шалунов забросил третью шайбу, убежав вместе с Сергеем Шумаковым в контратаку при игре в меньшинстве. В заключительной трети отличился Сергей Шумаков, установив окончательный результат. Вратарь Илья Сорокин оформил «сухарь», отразив 19 бросков.

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