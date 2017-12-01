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ЦСКА крупно обыграл «Амур», продлив серию побед до семи матчей

Хоккей

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:0, «армейцы» продлили серию побед до семи матчей.

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В первом периоде Кирилл Капризов вывел «армейскую» команду вперёд, а во второй двадцатиминутке Андрей Кузьменко удвоил преимущество. Вскоре Максим Шалунов забросил третью шайбу, убежав вместе с Сергеем Шумаковым в контратаку при игре в меньшинстве. В заключительной трети отличился Сергей Шумаков, установив окончательный результат. Вратарь Илья Сорокин оформил «сухарь», отразив 19 бросков.

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КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Капризов (Блажиевский) – 10:58 (5x5), 2:0 – Кузьменко (Светлаков) – 28:13 (5x5), 3:0 – Шалунов (Шумаков) – 30:54 (4x5), 4:0 – Шумаков (Шалунов, Ожиганов) – 51:34 (5x5)

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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