Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн подвёл итоги игры с «Витязем», в котором его подопечные уступили со счётом 1:2.

Кинэна отодвинули от денег. Что он натворил в Китае? Железный Майк теперь просто тренер, а президентом «Куньлуня» стал латыш.

«Поздравляю „Витязь“ с победой. Тяжёлая, боевая, равная игра. Разница сказалась в третьем периоде, когда cоперник смог реализовать численное преимущество, чего мы, к сожалению, не смогли сделать», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Куньлунь» потерпел девятое поражение подряд. Команда занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 43 очка в 36 матчах.