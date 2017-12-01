Белов: игра с «Куньлунем» стала для «Витязя» одной из лучших в сезоне

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча с «Куньлунь Ред Стар», в котором его команда выиграла со счётом 2:1.

«Игра была очень напряжённой. Матч хорошего уровня. Сложность подготовки для нашей команды была в том, что это спаренная игра, у нас на подготовку было чуть меньше суток. Думаю, во втором периоде мы подравняли скорости и в третьем очень уверенно себя чувствовали. По реализации и содержанию это одна из лучших игр в сезоне. Все очень самоотверженно играли, даже не могу кого-то выделить.

Это очень важная победа в психологическом плане. До перерыва последние две игры были очень хорошими. После него уступили в двух матчах, особенно оказался неожиданным результат первой игры. Вроде бы, команда была неплохо готова… В последних пяти матчах набираем очки, с каждым матчем команда выглядит всё лучше", — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.