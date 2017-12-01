Маккиннон признан первой звездой ноября в НХЛ

НХЛ определила троих лучших игроков ноября.

Первой звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который набрал 20 (5+15) баллов за результативность в 12 играх и заработал показатель полезности «+11», а его команда выиграла шесть матчей.



Второй звездой стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, который одержал девять побед в 12 матчах с процентом отражённых бросков 93,8 и коэффициентом надёжности 2,14.



Замыкает тройку форвард «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, который забросил семь шайб и сделал 12 передач в 12 матчах, заработав в них показатель полезности «+10».



Ранее стало известно, что лучшим новичком месяца признан форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Бисер.