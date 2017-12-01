Макеев — о победе над «Куньлунем»: вторая игра за 2 дня, эмоций нет, я опустошён

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:1.

«Эмоций нет. За два дня у нас вторая игра, так что я опустошён. Конечно, самым трудным в этом матче для нас было дотерпеть, ведя в счёте. Посеял ли волнение запрос тренера гостей при первом голе? Да, когда мы на лавку сели, нам по рации передали, что гол был. Габариты вратаря „Куньлуня“ нам не мешали. У нас такой же Семёнов, только он защитник. Когда мы забросили вторую шайбу в большинстве, знали, что дотерпим.

Для меня лично играть два матча подряд — нормально. Хорошо себя чувствую. Но кому-то из ребят это не нравится. Сейчас отдохнём, а послезавтра уже будем готовиться. Нам предстоит очень важная выездная серия с прямыми конкурентами в борьбе за плей-офф. Будем стараться, биться, побеждать. Думаю, мы переломили ту неприятную ситуацию, которая у нас была. Всё будет хорошо. У нас вторая игра за два дня, мы ждали, что «Куньлунь» сразу побежит», — передаёт слова Макеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.