Мартемьянов — о 0:4 в матче с ЦСКА: большие претензии к форвардам «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА со счётом 0:4.



«Хотелось бы поздравить команду ЦСКА с победой. Что касается игры, то, к сожалению, нас хватило только на один период показать правильный хоккей. Второй период провалили вчистую, большие претензии к нашим нападающим. Не то что в плане забитых голов, но даже в плане создания голевых моментов, а также в плане черновой работы, отработки «домой». В третьем периоде маленько встрепенулись, но этого не хватило. Физически ЦСКА выглядел мощнее и играл очень правильно все три периода», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

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Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале ЦСКА в YouTube.