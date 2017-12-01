Никитин: игроки ЦСКА правильно отнеслись к матчу с «Амуром» и заработали победу

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Амуром», в котором его команда одержала победу со счётом 4:0. «Армейцы» продлили серию побед до семи матчей.



«Ребята провели хороший матч. Готовились, разбирали соперника. Правильно отнеслись все — как защитники, так и нападающие, поэтому результат ребята заработали», — сказал Никитин на пресс-конференции.

ЦСКА крупно обыграл «Амур», продлив серию побед до семи матчей

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале ЦСКА в YouTube.