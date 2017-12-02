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Хет-трик Грабнера принёс «Рейнджерс» волевую победу над «Каролиной»

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Хет-трик на свой счёт записал австрийский нападающий «Рейнджерс» Михаэль Грабнер (22-я, 58-я и 59-я минуты), ещё по одному голу забили Давид Деарне (21) и Пол Кэри (60). В составе «Каролины» отличился Джастин Уильямс, открывший счёт в матче на 1-й минуте. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 15 минут 8 секунд.

Эта победа стала для «Рейнджерс» пятой в последних шести матчах. «Харрикейнз» потерпели четвёртое поражение в пяти играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 1
0:1, 2:0, 3:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Уильямс – 00:56 (5x5), 1:1 – Деарне – 20:37 (5x4), 2:1 – Грабнер (Шаттенкирк, Миллер) – 21:52 (4x4), 3:1 – Грабнер (Макдона) – 57:47 (en), 4:1 – Грабнер (Нивс, Стаал) – 58:48 (en), 5:1 – Кэри (Веси, Смит) – 59:20 (5x4)
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