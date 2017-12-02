Хет-трик Грабнера принёс «Рейнджерс» волевую победу над «Каролиной»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Хет-трик на свой счёт записал австрийский нападающий «Рейнджерс» Михаэль Грабнер (22-я, 58-я и 59-я минуты), ещё по одному голу забили Давид Деарне (21) и Пол Кэри (60). В составе «Каролины» отличился Джастин Уильямс, открывший счёт в матче на 1-й минуте. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 15 минут 8 секунд.

Эта победа стала для «Рейнджерс» пятой в последних шести матчах. «Харрикейнз» потерпели четвёртое поражение в пяти играх.