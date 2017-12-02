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«Питтсбург» всухую разгромил «Баффало», Кросби набрал 2 очка, Малкин — 1

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» разгромил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в этом матче забили Том Кюнхакль (4-я минута, буллит), Сидни Кросби (7), Джейк Гюнцель (19) и Патрик Хёрнквист (40). Кросби также отметился результативной передачей, заработав в сумме 2 (1+1) очка, нападающий «пингвинов» Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко. Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри отразил все 34 броска по своим воротам, оформив первый в карьере «сухарь». Защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду 15 минут 26 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
0 : 4
0:3, 0:1, 0:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кюнхакль – 03:23 (бул), 0:2 – Кросби – 06:38 (5x5), 0:3 – Гюнцель (Малкин) – 18:05 (5x5), 0:4 – Хёрнквист (Шири, Кросби) – 39:20 (5x5)

Видео гол Кросби можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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