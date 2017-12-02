«Питтсбург» всухую разгромил «Баффало», Кросби набрал 2 очка, Малкин — 1

«Питтсбург Пингвинз» разгромил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в этом матче забили Том Кюнхакль (4-я минута, буллит), Сидни Кросби (7), Джейк Гюнцель (19) и Патрик Хёрнквист (40). Кросби также отметился результативной передачей, заработав в сумме 2 (1+1) очка, нападающий «пингвинов» Евгений Малкин набрал 1 (0+1) очко. Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри отразил все 34 броска по своим воротам, оформив первый в карьере «сухарь». Защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду 15 минут 26 секунд.

Видео гол Кросби можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».