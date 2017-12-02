«Сент-Луис» проиграл «Лос-Анджелесу», Тарасенко очков не набрал

«Лос-Анджелес Кингз» уверенно победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Лос-Анджелеса» двумя голами отметился Тайлер Тоффоли (2-я и 51-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Анже Копитар (7) и Адриан Кемпе (39). Единственный гол в составе «Сент-Луиса» забил Патрик Берглунд (36). Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 33 секунды.

Эта победа стала для «Кингз» четвёртой подряд.