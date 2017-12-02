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«Сент-Луис» проиграл «Лос-Анджелесу», Тарасенко очков не набрал

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» уверенно победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Лос-Анджелеса» двумя голами отметился Тайлер Тоффоли (2-я и 51-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Анже Копитар (7) и Адриан Кемпе (39). Единственный гол в составе «Сент-Луиса» забил Патрик Берглунд (36). Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 33 секунды.

Эта победа стала для «Кингз» четвёртой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Тоффоли (Шор, Пирсон) – 01:43 (5x5), 0:2 – Копитар (Иафалло, Маззин) – 06:12 (5x5), 1:2 – Берглунд (Парэйко, Данн) – 35:17 (5x4), 1:3 – Кемпе (Мартинес, Даути) – 38:56 (4x4), 1:4 – Тоффоли (Пирсон, Маззин) – 50:54 (5x5)
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