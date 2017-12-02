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«Виннипег» забросил 7 шайб «Вегасу», Лайне, Шайфли и Уилер набрали по 3 очка

Хоккей

«Виннипег Джетс» в результативном матче переиграл «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.

В составе «Виннипега» дублем отметился Кайл Коннор (41-я и 59-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Тайлер Майерс (5), Мэтт Хендрикс (34), Патрик Лайне (43), Николай Элерс (47) и Марк Шайфли (55). Лайне и Шайфли также отдали по 2 результативные передачи, набрав в итоге по 3 (1+2) очка каждый. У «Вегаса» голы забили Коди Икин (13), Вильям Карлссон (17), Эрик Хаула (47) и Колин Миллер (57).

Нападающий «Джетс» Блейк Уилер отдал 3 результативные передачи. Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 34 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
7 : 4
1:2, 1:0, 5:2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Майерс (Элерс, Литтл) – 04:49 (5x4), 1:1 – Икин (Лейпсик, Миллер) – 12:51 (5x5), 1:2 – Карлссон (Шмидт, Смит) – 16:49 (5x5), 2:2 – Хендрикс (Перро, Майерс) – 33:21 (5x5), 3:2 – Коннор (Лайне, Шайфли) – 40:33 (5x4), 4:2 – Лайне (Уилер) – 42:48 (5x4), 5:2 – Элерс (Лайне, Моррисси) – 46:16 (5x5), 5:3 – Хаула (Так, Макнэбб) – 46:35 (5x5), 6:3 – Шайфли (Моррисси, Уилер) – 54:53 (4x4), 6:4 – Миллер (Меррилл, Маршессо) – 56:16 (4x4), 7:4 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 58:52 (en)
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