«Виннипег» забросил 7 шайб «Вегасу», Лайне, Шайфли и Уилер набрали по 3 очка

«Виннипег Джетс» в результативном матче переиграл «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.

В составе «Виннипега» дублем отметился Кайл Коннор (41-я и 59-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Тайлер Майерс (5), Мэтт Хендрикс (34), Патрик Лайне (43), Николай Элерс (47) и Марк Шайфли (55). Лайне и Шайфли также отдали по 2 результативные передачи, набрав в итоге по 3 (1+2) очка каждый. У «Вегаса» голы забили Коди Икин (13), Вильям Карлссон (17), Эрик Хаула (47) и Колин Миллер (57).

Нападающий «Джетс» Блейк Уилер отдал 3 результативные передачи. Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 34 секунды.