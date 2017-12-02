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«Виннипег» — «Вегас»: болельщик бросил на лёд свой смартфон

Хоккей

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс» судье пришлось убирать с площадки телефон. Свой смартфон бросил на лёд один из болельщиков, присутствовавших на матче. Аппарат не выдержал удара и разбился.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

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Посмотреть видео броска телефона на лёд можно на канале Sportsnet в YouTube.

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