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Кожевников: «Лада» всех насмешила, но главное разочарование Востока — «Адмирал»

Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в Восточной конференции.

«Разочарования на Востоке? Всех насмешила „Лада“, которая затянула тренерский вопрос настолько, что сама себя дискредитировала. А вот „Югра“ с тренерской перестановкой не ошиблась — игра у команды начинает налаживаться. Да, сейчас идёт серия поражений, но нет разгромов, в каждом матче Ханты-Мансийск цепляется, поэтому рано или поздно результат к команде придёт. Но все же главное разочарование для меня — «Адмирал».

Я всегда был сторонником большого хоккея на Дальнем Востоке, ведь там народу интересны даже наши матчи легенд и ветеранов, на которые собираются полные стадионы. Тем неожиданней для меня полупустые трибуны арены во Владивостоке, названной в честь великого защитника Вячеслава Фетисова. Да, у «Адмирала» в этом сезоне нет результата, нестабильное первое звено, определявшее результат, но снижение зрительского интереса — это ещё более тревожный момент. Владивостоку нужно внимательно разобраться, в чем причины», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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