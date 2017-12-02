Форвард «Ак Барса» Азеведу впервые вышел на лёд после травмы

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу впервые вышел на лёд после тяжёлой травмы, информирует официальный «твиттер» клуба. 29-летний нападающий получил повреждение в начале октября, не сумев закончить матч с «Локомотивом» (2:6).



В нынешнем регулярном чемпионате канадский хоккеист принял участие в 19 встречах, записав на свой счёт 18 (12+6) очков при показателе полезности "+3" и 10 минутах штрафного времени.

Посмотреть видео можно в «твиттере» клуба.



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