Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх звезд прошедшего игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри, отразивший все 34 броска по своим воротам в игре с «Баффало Сэйбрз» (4:0).
Второй звездой стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, отдавший две результативных передачи во встрече с «Анахайм Дакс» (4:2).
Замкнул тройку лучших игроков дня нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, набравший три очка в матче с «Вегас Голден Найтс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
События дня НХЛ. Смайлики от Малкина и великолепный Панарин
Восстановившийся Евгений готов догонять Стэмкоса и Кучерова.