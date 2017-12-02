Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх звезд прошедшего игрового дня.



Первой звездой признан голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри, отразивший все 34 броска по своим воротам в игре с «Баффало Сэйбрз» (4:0).

Второй звездой стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, отдавший две результативных передачи во встрече с «Анахайм Дакс» (4:2).



Замкнул тройку лучших игроков дня нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, набравший три очка в матче с «Вегас Голден Найтс».



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