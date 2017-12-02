Дубль Романа Ротенберга помог «Друзьям СКА» победить «Легенд Йокерита»

1 декабря в Хельсинки накануне первой официальной встречи КХЛ на открытом льду между «Йокеритом» и СКА состоялся товарищеский матч между командами «Легенды Йокерита» и «Друзья СКА».



Обе команды на эту игру собрали представительные составы, включающие многих звезд прошлого. За «Легенд Йокерита» выступали известные ветераны клуба – Яри Курри, Эса Тикканен, Юха Линд, Нико Капанен, Ари Суландер и другие. За гостей играли Максим Соколов, Максим Сушинский, Марат Давыдов, Валерий Покровский, Константин Горовиков и другие прославленные игроки СКА разных лет, а также представители руководства клуба – вице-президент Роман Ротенберг, заместитель председателя совета директоров Александр Медведев и генеральный директор Андрей Точицкий.



Первый период остался за хозяевами благодаря голу на последней минуте. После перерыва армейцы перехватили инициативу и смогли забросить две безответные шайбы. Самой результативной получилась заключительная двадцатиминутка. Сперва «Друзья СКА» увеличили преимущество, финны смогли сравнять счет, однако за три минуты до финальной сирены петербуржцы все же забили победный гол – 4:3 в пользу команды «Друзья СКА».



Протокол матча:



«Легенды Йокерита» – «Друзья СКА» – 3:4 (1:0, 0:2, 2:2).



1:0 Хаухтонен (Кохонен, Пирнес);

1:1 Лучинкин (Юдин);

1:2 Ротенберг (Меркулов);

1:3 Сушинский (Меркулов, Кузнецов);

2:3 Вяянянен (Хахутонен);

3:3 Линд (Варис, Янецки);

3:4 Ротенберг (Меркулов, Сафронов);



Вратари: Суландер – Соколов, Бунин;



Броски: 35 — 39.

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