Бойков: в СКА Шипачёву проще набирать кондиции, клуб доминирует в чемпионате

Призёр чемпионатов страны, эксперт Александр Бойков назвал форварда СКА Вадима Шипачёва одним из лучших нападающих прошедшего месяца.



«Вадим Шипачёв потихоньку набирает кондиции, в СКА сделать это проще, он окружен хорошими партнёрами. Команда с большим отрывом лидирует в чемпионате, доминирует. Набирать кондиции достаточно комфортно в таких условиях. Мастерство Шипачёва позволяет сделать это в кратчайшие сроки. Он ещё не на пике, но уже приносит пользу клубу. Например, в первом же матче он отличился, и эта шайба стала победной. Мы ожидали результативной игры от него. Можно сказать, что даже не в оптимальных кондициях Шипачёв является одним из лучших игроков лиги», — цитирует Бойкова официальный сайт лиги.

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