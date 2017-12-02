Гуськов: игра «Йокерит» — СКА на открытом воздухе — вишенка на торте в КХЛ

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о своих ожиданиях от матча на открытом воздухе между «Йокеритом» и СКА.

«Насколько я знаю, организация матча проходит на высшем уровне. Даже несмотря на то что игра пройдёт в Финляндии, наших болельщиков там будет достаточно. Ажиотаж сумасшедший. Я думаю, что этот матч — вишенка на торте в нашем чемпионате. Недаром это называется классикой. Все вспоминают прошлые годы, когда играли под открытым небом, когда не было комфортных дворцов, арен. И это всё окунает в прошлое. Наверное, этим матч и подкупает. Многие зрители хотят испытать это ощущение прошлого.

Кто в игре будет фаворитом? Скажу так, что обе команды выглядят неплохо, но по последним матчам, которые я наблюдал, СКА смотрится намного мощнее. Это отражается в игре всей пятёрки: начиная от защиты и заканчивая нападением. Баланс спереди и сзади присутствует у СКА. У «Йокерита» же есть разрывы в этом компоненте. После серьёзных побед питерцы находятся на подъёме", — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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