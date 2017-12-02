Д. Осипов: могу не пропустить, где-то подключиться — всем могу помочь «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Денис Осипов поделился впечатлениями после подписания контракта с клубом.



«Все здорово! Только пока тяжеловато — всё-таки был перерыв, некоторое время пропустил. Но уже втягиваюсь. После ухода из «Локомотива» работал индивидуально с тренером — и на льду, и в тренажёрном зале.



Чем могу помочь „Динамо“? Всем могу. Не пропустить, где-то подключиться… Главное — сыграть надёжно в обороне. А остальное само придёт. Не сказать, что прям люблю лететь вперёд, тем не менее иногда подключаюсь к атаке. Главное — по делу, а не просто так бегать», — цитирует Осипова официальный сайт клуба.

Экс-защитник «Локомотива» Денис Осипов продолжит карьеру в минском «Динамо»