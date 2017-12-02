Дуайер: «Салават» — топовая команда, которая заряжена после победы над Казанью

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым».



«Уфа — топовая команда, которая выйдет на лёд после эмоциональной гостевой победы над «Ак Барсом», заряженная уверенностью в своих силах. Для нас важно хорошо начать, сразу же почувствовать игру — это будет иметь огромную роль. Кроме того, необходимо уделить пристальное внимание некоторым ведущим нападающим «Салавата», проделать качественную работу в обороне и выжать преимущество из своих моментов. Надо подойти к поединку ответственно и дисциплинированно», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

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