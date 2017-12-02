Маркелов — о проблемах «Барыса»: мы должны вместе вылезать из этой ямы

Нападающий «Барыса» Владимир Маркелов прокомментировал неудачные результаты команды, которая проиграла шесть последних матчей.



«Какие могут быть ощущения? Проиграли все матчи. Понимаем, что сыграли крайне неудачно и теперь надо показывать хорошую игру в предстоящих домашних встречах. Бывают чёрные полосы. Но сезон продолжается. Никто не опускает руки, все хотят и готовы побеждать. Настроение нормальное и боевое. Может быть, фортуна от нас немного отвернулась. Как говорится, везёт тому, кто везёт, поэтому надо работать. Надеюсь, в предстоящих матчах всё будет хорошо.



До перерыва мы много забивали, а сейчас голы даются нам с трудом. К тому же пропускаем много. Не хватает концентрации в стартовых сменах. Но надо двигаться дальше. Мы должны все вместе вылазить из этой ямы», — цитирует Маркелова Шайба.kz.

«Барыс» проиграл «Локомотиву» и ни разу не выиграл после перерыва на Евротур