Скаут: Андрей Свечников — готовый игрок НХЛ, который пока играет в OHL

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Карл Стюарт высказал мненеие о форварде «Бэрри Колтс» Андрее Свечникове, который входит в число фаворитов драфта-2018.



«Я считаю, что Свечников мог бы играть в НХЛ уже сейчас. Если есть один игрок его возраста, который мог бы попасть в состав команды НХЛ, то это он. У него мощное катание, если ему надо, он закроет шайбу корпусом, ускорится и объедет защитника. Его не остановить.



У него хороший бросок, и он может обыграть соперника один в один. К тому же он творит чудеса в большинстве. Это игрок НХЛ, который пока играет в OHL», – цитирует специалиста официальный сайт лиги.

МЧМ без Сергачёва, Свечникова и Дронова? Как выкашивали лидеров «молодёжки» У Валерия Брагина большие проблемы.