Президент «Йокерита»: Толванена ждут в НХЛ, «Нэшвилл» уже продаёт его свитера

Президент и генеральный директор «Йокерита» Юкка Кохонен рассказал о шансах сохранить нападающего Эели Толванена на следующий сезон.



«Маловероятно, что Толванен останется в «Йокерите» на следующий сезон. Если бы он играл чуть похуже, то шанс ещё был бы. Его ждут в НХЛ, «Нэшвилл» уже продаёт свитера с его фамилией. Что касается нашей атрибутики, то джерси Толванена самые продаваемые», — передаёт слова Кохонена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь? Таланты есть, но им не дают играть.