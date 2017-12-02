Матч «Йокерит» — СКА может побить рекорд посещаемости лиги

На встречу финского «Йокерита» и петербургского СКА, которая станет первой в истории КХЛ игрой, проведённой на открытом воздухе, продано около 17 тыс. билетов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Таким образом, финский матч может сегодня, 2 декабря, побить рекорд посещаемости лиги, который установлен в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2014 между пражским «Львом» и магнитогорским «Металлургом», тогда встречу, сыгранную в Чехии, посетили 17 073 зрителя.



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