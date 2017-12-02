Бекстрём: нелепо ждать от Овечкина 50 забитых голов каждый сезон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о высоких требованиях результативности, которые предъявляются к его партнёру по команде, форварду Александру Овечкину.



«Овечкин смотрится голодным, хотя и в том году забил 30 голов. У него блестящий бросок, поэтому люди ждут от него 50 шайб каждый сезон. Очевидно, что это просто нелепо, хотя мы здесь все знаем, на что он способен», — приводит слова Бекстрёма Washington Post.



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