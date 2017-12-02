Регин — о матче на открытом воздухе: хорошо, что здесь трибуны близко ко льду

Капитан финского «Йокерита» Петер Регин поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА на открытом воздухе.



«На самом деле мне нравится, что здесь трибуны будут близко ко льду, на больших стадионах порой вас разделяют примерно 100 метров», — приводит слова Регина KHL Media Team.



Континентальная хоккейная лига за 10 сезонов своего существования ещё ни разу не проводила матчей регулярного чемпионата на открытом воздухе. Накануне вечером друг с другом сыграли ветераны «Йокерита» и СКА – на той же площадке, где через сутки сойдутся основные на данный момент составы данных клубов. Обе команды на эту игру собрали представительные составы, включающие многих звёзд прошлого. Победили «армейцы» – 3:2.

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