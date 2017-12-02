Торесен не сыграет за СКА в матче с «Йокеритом» на открытом воздухе

Стали известны составы финского «Йокерита» и петербургского СКА на открытом воздухе, который начнётся в 18:00 мск.



«Йокерит»:



Вратарь Рямё (Запольски);

Иконен — Регин — Йенсен, Андерсен — Лепистё;

Йоэнсуу — Норман — Толванен, Кивистё — Гилрой;

Йормакка — Пильстрём — Палола, Риссанен — Лауридсен,

Хухтала — Ниеми — Анттила, Мяки.



СКА:



Коскинен (Коробов);

Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Гавриков — Войнов;

Гусев — Прохоркин — Плотников, Хафизуллин — Херсли;

Широков — Коскиранта — Барабанов, Яковлев — Рундблад;

Тихонов — Каблуков — Кетов, Рыков.

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