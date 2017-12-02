Торесен не сыграет за СКА в матче с «Йокеритом» на открытом воздухе

Стали известны составы финского «Йокерита» и петербургского СКА на открытом воздухе, который начнётся в 18:00 мск.
«Йокерит»:
Вратарь Рямё (Запольски);
Иконен — Регин — Йенсен, Андерсен — Лепистё;
Йоэнсуу — Норман — Толванен, Кивистё — Гилрой;
Йормакка — Пильстрём — Палола, Риссанен — Лауридсен,
Хухтала — Ниеми — Анттила, Мяки.
СКА:
Коскинен (Коробов);
Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Гавриков — Войнов;
Гусев — Прохоркин — Плотников, Хафизуллин — Херсли;
Широков — Коскиранта — Барабанов, Яковлев — Рундблад;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Рыков.
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