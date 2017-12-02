Толванен: в последних матчах забил мало, но атака «Йокерита» хороша и так

Нападающий «Йокерита» Ээли Толванен прокомментировал свою игру в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ и впечатления от предстоящей игры на открытом воздухе.



«Никогда раньше не играл на открытом воздухе на профессиональном уровне, это будет первый раз. Ожидаю, что все будет очень интересно. Вчера мы потренировались на этом катке, все было отлично. Немного беспокоился за контроль шайбы, она немного прыгала, но организаторы проделали хорошую работу по подготовке площадки. Трюков или специальных вещей я не готовил, рассматриваю это как необычную, но все-таки очередную игру сезона. Надеюсь, много друзей и знакомых поддержат меня на этом матче. Конечно, приехала семья, я очень рад и жду этого матча.



Я забил один гол в шести последних матчах, но не особо расстраиваюсь. «Йокерит» одержал четыре победы, а у меня было достаточно хороших моментов, но просто не удалось сыграть так остро, как хотелось. У нас хорошая группа игроков, они способны забивать, хорошее нападение», — передаёт слова Толванена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Йокерит» выиграет у СКА в «зимней классике»! Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» выиграет в татарстанском дерби, «Йокерит» сделает подарок болельщикам на юбилей клуба.