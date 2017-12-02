Вестерлунд: когда приехал в Россию, мне сказали, что главное — побеждать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (2:0).



«Начало было очень сложным, Минск доминировал в первом периоде. Во втором периоде мы сыграли умнее в защите, реализовали свои моменты. Конечно, Скривенс был сегодня очень хорош. Он был ключевым игроком у нас сегодня.



Игра стала не такая зрелищная? Непросто забивать. Сейчас нам результат важнее. Я счастлив, что сейчас игроки играют вместе и стараются сыграть хорошо в защите. Когда приехал в Россию, мне сказали, что главное – побеждать», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо», Скривенс отразил все 19 бросков