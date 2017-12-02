Витолиньш: качество льда на открытой площадке в Хельсинки лучшее за 37 игр

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о состоянии Павла Дацюка, а также поделился впечатлениями от условий, созданных на площадке под открытым небом в Хельсинки, где «армейцы» сыграют с «Йокеритом».

«Дацюк ещё не на 100% готов. Он рвётся, но надо ещё выдержать какое-то время. Качество льда такое, что чуть ли не лучшее за 37 игр. Снег не мешает. Площадка маленькая, игра будет динамичной. Близкая к энхаэловской. Судя по раскатке, ребята двигаются хорошо. Торесен не играет, но по движению выглядит хорошо. Он, Зуб и Карпов — в ротации», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.